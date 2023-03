Moet je je wijsheidstanden laten trekken? “Hoe ouder je bent, hoe groter de kans op complicaties”

Wat zijn de symptomen van astma, hoe gevaarlijk is het en kan je ervan genezen? “2 op de 3 volwassen patiënten zijn vrouwen”

Astma treft 10 à 15 procent van de kinderen en 6 à 8 procent van de volwassenen, maar niet iedereen weet dat hij of zij aan astma lijdt. Nochtans zijn er wereldwijd meer dan 300 miljoen astmapatiënten. We vroegen longarts dr. Guy Brusselle (UZ Gent) naar hoe je astma kunt voorkomen, herkennen en behandelen. “Genezen is eerder uitzonderlijk, maar in bepaalde gevallen is het mogelijk.”