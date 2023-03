Moet je een blauwe nagel doorprikken? Podoloog geeft advies

Een zwaar voorwerp dat plots op je voet valt of een schoen die te fel knelt. Een blauwe nagel kan vervelend én erg pijnlijk zijn. Maar hoe verlicht je de pijn zo snel mogelijk? En wat moet je doen als je nagel volledig uitvalt? Wij vroegen advies aan sportpodoloog Liesbet Ven. “Het duurt ongeveer een jaar voordat een nagel weer volledig is teruggegroeid.”

“Een blauwe nagel is eigenlijk een bloeduitstorting onder de nagel”, begint podoloog Liesbet Ven. “Het kan verschillende oorzaken hebben. Meestal gaat het om een teen die gekneld zit in een schoen. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval als mensen gaan joggen en niet de juiste schoenen dragen. Maar je hebt ook andere oorzaken, zoals de val van een voorwerp op je teen.” Denk dan bijvoorbeeld aan een fles shampoo die in de douche op je voet valt.

Wat is het eerste dat je moet doen?

“Als je onmiddellijk na het trauma veel pijn hebt, komt dat waarschijnlijk door het ophopend bloed tussen de nagel en het nagelbedje. Die zorgt voor een hevige druk. Om de pijn te verzachten, kan je daarom twee gaatjes in de nagel laten maken. Zo kan het bloed eruit stromen, en wordt de druk verminderd. Laat dat voor alle duidelijkheid wel doen door een specialist zoals een podoloog of pedicure. Die heeft een speciaal apparaat, waardoor het relatief pijnloos kan verlopen.” Als je zelf aan de slag gaat met bijvoorbeeld een naald of paperclip, kan dat niet gegarandeerd worden.

En wat daarna?

“Als de nagelwortel niet geraakt, is kan de nagel gewoon verder groeien. Het zal dan gewoon een hele tijd duren, voordat de blauwe kleur op het nagelbed wegtrekt. Is de wortel wel geraakt? Dan zal je nagel los komen. Je zal dan ongeveer een jaar moet wachten voordat de nagel is teruggegroeid. Bovendien bestaat de kans dat je nagel dan ook in een andere vorm zal groeien, of wat dikker wordt.”

En dat is niet het enige waar je op moet letten: “Het kan zijn dat de huid van de teen, voor de nagel zal groeien. Als je daar niets aan doet, kan er zo een ingegroeide teennagel ontstaan. In dat geval ga je daarom het beste langs bij een specialist, die de huid weer naar beneden kan duwen.”

“Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat een nagel die een trauma heeft ondervonden, vatbaarder is voor schimmels en infecties. Je kunt dus in de eerste weken na je nageltrauma beter niet naar openbare zwembaden of douches gaan. Zo vermijd je dat je de schimmels van andere mensen overneemt. Ook het bezoeken van een sauna raad ik om diezelfde reden af.”

Zo voorkom je het

Een klap op je teen kan je natuurlijk niet voorkomen. “Maar een geknelde schoen natuurlijk wel”, zegt Ven. “Je moet weten dat bij elke stap die we zetten, de weke delen van onze voet zo’n 5 millimeter uitzetten. Het is dus erg belangrijk dat je je tenen voldoende plaats geeft in een schoen, zeker als je ook nog eens gaat sporten. Vraag zeker advies aan een specialist als je twijfelt over een correcte schoenmaat. Zorg er verder ook altijd voor dat je schoen een goede vetersluiting heeft. Zo blijft je voet op de juiste plaats zitten, en kan je er ook niet uitschieten.”

