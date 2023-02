Moeite met pillen slikken? Dan kan dit simpel trucje je weleens helpen

Paracetamol of ibuprofen. Tijdens de grieperige wintermaanden nemen heel wat Vlamingen wel eens een pijnstiller. Maar wat als je moeite hebt om een pil te slikken? Bestaan er dan trucjes om zo’n vervelend gevoel in je keel te vermijden? En mag je ieder geneesmiddel zomaar in stukjes breken? Onze journalist zocht het uit.

Bij veel patiënten komt een slikprobleem voort uit angst. Mensen zijn bang dat een pilletje in hun keel blijft steken, en hebben daardoor bijvoorbeeld het gevoel dat ze gaan overgeven. We spreken dan over een fobie. In sommige gevallen kan het echter ook gaan om een slikstoornis of dysfagie. De oorzaak is dan echt lichamelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan neurologische problemen, aandoeningen in het hoofd-halsgebied of aan het gebruik van bepaalde medicatie.

In beide gevallen is de eerste logische stap om je slikproblemen te bespreken met je arts of apotheker. Zij kunnen het probleem oplossen door een medicijn voor te schrijven in de vorm van poeder, of in de vorm van een capsule die makkelijk smelt.

Wat als dat niet gaat?

Dan is het in de eerste plaats belangrijk om de juiste sliktechniek te hebben. Begin altijd met een slok water te nemen. Zo heb je geen droge mond en kan de pil gemakkelijker afvloeien. Leg de tablet of capsule vervolgens op je tong, en slik hem door met een grote slok. De truc is om tijdens het slikken je hoofd licht voorover te buigen. Kantel je hoofd niet achterover, zoals je dat vaak ziet in de films. Want dan zal het je nog meer moeite kosten om de pil doorgeslikt te krijgen. Drink na het slikken van de pil ook nog een glas water. Zo blijft de pil niet zitten ter hoogte van de slokdarm.

En wat als dat ook niet werkt? Vraag aan je apotheker of je je medicijn mag innemen met bijvoorbeeld wat appelmoes of pudding. Bij sommige mensen kan dat helpen om de pil beter door te krijgen. Mag er echt geen voeding bij de pil? Dan kan je ook kiezen voor een slikgel zoals Gloup. Die zorgt voor een glibberig laagje rond de tablet, wat het slikken kan vergemakkelijken.

Tot slot kan het ook een optie zijn om de pil in twee te breken of te pletten. Overleg dit alleen heel goed met je arts of apotheker. Het pletten kan namelijk de werking van het medicijn verstoren, of zorgen voor extra bijwerkingen. In sommige gevallen, zoals bij een paracetamol, kan het pletten ook een vieze smaak geven. En dat wil je uiteraard ook vermijden.

