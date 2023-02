Miriam (32) werd doodziek door borstimplantaten: “In mijn linkerborst vloeiden de siliconen uit de prothese”

Hoe vaak mag je je badhand­doek hergebrui­ken?

Gooi je je badhanddoek direct in de wasmand of droog je je er toch nog een keertje opnieuw mee af? Over het gebruik van een badhanddoek is al veel gediscussieerd onder vrienden en familie. Maar kan het nu effectief kwaad als je een handdoek meerdere keren na elkaar gebruikt? En is het een goed idee om je handdoek door te geven aan je partner of kind? Wij vroegen raad aan microbiologe Katrien Lagrou (KU Leuven).