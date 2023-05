“Mijn huisarts had me niet verteld hoe verslavend die pijnstiller is”: Désiree (31) raakte na een auto-ongeluk zwaar verslaafd

Na een ernstig auto-ongeluk kreeg Désiree oxycodon voorgeschreven. Het was het enige middel dat haar pijn kon wegnemen. Uiteindelijk is ze er zes jaar lang verslaafd aan geweest en kwam haar dochter zelfs verslaafd ter wereld. “Dat de dosis doorlopend werd verhoogd en dat diezelfde huisarts dit middel vrolijk voorschrijft aan nieuwe patiënten, vind ik onbegrijpelijk en eigenlijk misdadig.”

“Op 14 december vierde ik voor de derde keer mijn bevrijdingsdag. Zo voelt de dag waarop ik stopte met oxycodon. De ellende begon zes jaar daarvoor, toen ik werd aangereden door een automobilist die niet met het verkeer, maar met zijn telefoon bezig was. Ik liep een zeer ernstige whiplash met zenuwschade op.”

“De pijn was bijna ondraaglijk en geen pijnstiller hielp. Tot ik oxycodon probeerde. Het was alsof ik in de hemel kwam, het voelde fantastisch. Ik was helemaal in een roes. High dus, maar dat wist ik toen niet. Mijn huisarts had me niet verteld hoe verslavend het middel is, noch dat je steeds meer nodig hebt om in die roes te komen. Ik begon met twee pillen per dag, dat werden er uiteindelijk drie tot vier. Probleemloos voorgeschreven door mijn huisarts.”

“Ik werd een schim van wie ik was. Ik vermagerde, werd een junkie. Als iemand alleen al naar me keek, vloog ik die bijna aan. Ik had alleen nog maar interesse in wanneer ik weer een pil kon nemen en als ik er niet snel genoeg één vond, ging ik als een bezetene op zoek, speurend in alle kastjes en tassen. Om pas weer rustig te zijn als ik die pil te pakken had en weer high was.”

De kinderarts was in shock toen hij hoorde dat ik per dag honderd gram oxycodon en nog andere middelen slikte; volgens hem genoeg om een man van honderd kilo mee om te leggen. Désiree

Oxycodon en zwangerschap

“Mijn man Bryan en ik wilden graag een gezin, maar het was moeilijk om een kinderarts te vinden die verstand had van oxycodon en zwangerschap. Natuurlijk had ik wel willen stoppen, maar de pijn was te heftig. Gelukkig vonden we een arts die het aandurfde. Hij was in shock toen hij hoorde dat ik per dag honderd gram oxycodon en ook nog andere middelen slikte; volgens hem genoeg om een man van honderd kilo mee om te leggen.”

“Omdat alles volledig moest worden gemonitord vanwege de oxycodon, raakte ik zwanger via een fertiliteitstraject. Daarna moest ik wekelijks naar het ziekenhuis voor controles. Toen Viënna werd geboren, stond de kamer vol artsen, klaar om haar direct te reanimeren. In eerste instantie ging alles goed, maar de tweede dag ging het helemaal mis. Als we niet in het ziekenhuis waren geweest, had ze niet meer geleefd. Al herinner ik me dat nauwelijks omdat ik gedrogeerd was door de oxycodon.”

“Ik heb ook geen echte herinneringen aan mijn zwangerschap, Viënna’s geboorte en haar eerste 22 weken – iets wat ik nooit kan vertellen zonder te huilen. Ik besefte dat ik zo niet langer wilde leven. Er moest iets anders komen tegen de pijn. Ik wilde afkicken. Na lang zoeken vond ik een professor die zei: ‘Ik wil jou helpen.’ Daarna heb ik zó gehuild – eindelijk, éindelijk zou ik uit de klauwen van oxycodon komen. De dag erna ben ik, echt oerstom, cold turkey gestopt. Dat was de hel.”

Na het lichamelij­ke afkicken kwam het geestelij­ke traject, dat zeker nog een jaar duurde en minstens zo zwaar was. Désiree

Afkicken

“Twee weken lang had ik helse pijnen, zweten, trillen, overgeven, schokken, rusteloze benen. Gelukkig maar dat Bryan alle oxycodon had weggestopt, want ik heb het hele huis overhoop gehaald. Al wil je hoofd het niet, je lijf wil maar één ding. Na het lichamelijke afkicken kwam het geestelijke traject, dat zeker nog een jaar duurde en minstens zo zwaar was.”

“Het eerste wat ik me écht weer helder herinner, is een groot feest van mijn oom en tante waar ik voor het eerst in jaren weer als mezélf bij was. Het was heerlijk om daar te zijn zonder na een kwartier te denken: ik moet hier weg, blijf van me af, ik wil naar mijn roes.”

“En toch, hoe blij ik ook ben dat ik ervan af ben, ik had gehoopt dat het minder moeilijk zou zijn. Gisterenavond nog had ik pijn en even flitste door mijn hoofd: als je een oxy neemt, ben je weer even op je wolk. Dat ik dit middel zonder voorlichting kreeg voorgeschreven, neem ik mijn huisarts heel erg kwalijk. En dat de dosis doorlopend werd verhoogd en dat diezelfde huisarts dit middel vrolijk voorschrijft aan nieuwe patiënten, vind ik onbegrijpelijk en eigenlijk misdadig.”

