“Met poetsen bereik je maar 60 procent van je gebit”: zo geef je je tanden de beste zorg

Deze werkgevers breken een lans voor wandelen tijdens de werkuren: “Wandelend vergaderen en ook nog eens 10.000 stappen doen: beter kan toch niet?”

Het belang van een dagelijkse dosis natuur mag niet worden onderschat. Dat staat in het manifest ‘Daily Dose of Nature’, onderschreven door vijf milieu- en gezondheidsexperts. Dat klinkt als een open deur, maar professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) wijst ook op het belang van een natuurwandeling tijdens de werkuren. Deze werkgevers zijn het daar roerend mee eens. “Samen in dezelfde richting stappen, helpt om in dezelfde richting te denken.”