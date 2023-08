Met hoeveel stappen per dag kun je extra kilo’s voorkomen? Deze studie geeft duidelijk antwoord

Waarom kankeron­der­zoe­kers, ook in België, al 72 jaar de cellen van één vrouw gebruiken

Henrietta Lacks is een doodgewone Amerikaanse vrouw, 31 jaar oud, moeder van vijf, tot er in 1951 baarmoederhalskanker bij haar wordt vastgesteld. Op het moment dat ze sterft, schrijft ze geschiedenis - zonder het zelf te weten. Haar kankercellen worden al meer dan 70 jaar overal ter wereld gebruikt, ook in Antwerpen. “Zonder haar stonden we minder ver in onze strijd tegen kanker”, zegt professor Filip Lardon, diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (UA). Wat is het ongelofelijke verhaal daarachter?