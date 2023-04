“Met de juiste medicatie kan een patiënt zelfs aan topsport doen”: professor ontkracht mythes over astma en vertelt hoe je het kan herkennen en genezen

Schokkend experiment met schimmels en brood gaat viraal op TikTok: “Was je handen voordat je eten aanraakt”

De Brit Gavin Wren ging onlangs viraal met een wetenschappelijk proefje op TikTok. Daarin wil hij te weten komen of een sneetje brood langer vers blijft wanneer je wel of niet jouw handen proper maakt. Het resultaat na net geen maand was duidelijk. “Ik moest stoppen omdat de stank niet meer te harden was na 27 dagen, ook al zaten ze in een plastic zak.” De video’s in kwestie zijn samen al meer dan 4 miljoen keer bekeken.