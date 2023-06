“Medicatie is de enige bewezen manier om de symptomen te behandelen”: Pommelien Thijs heeft ADD, maar wat houdt dat juist in?

Hoe verloopt een oogopera­tie voor cataract? “Beide ogen opereren kan op één dag, maar meestal laten we een week tussen”

Cataract, of het wazig worden van de ooglens, is een van de talrijke kwaaltjes die hoort bij ouder worden. In België worden jaarlijks meer dan 130.000 cataractoperaties uitgevoerd. Recent onderzoek van het Nederlands ziekenhuis Maastricht UMC+ toont aan dat het opereren van beide ogen veilig op één dag kan plaatsvinden. Maar in ons land gebeurt dat nauwelijks. Hoe komt dat en hoe verlopen de operaties? En wat zijn de kosten en mogelijke terugbetalingen? Oogarts Luc Van Os (UZA) geeft uitleg.