Mariska Bauer kreeg een herseninfarct, maar ging nog winkelen voor ze naar de spoed ging: neuroloog legt uit hoe je een beroerte op tijd herkent

“Vraag de persoon in kwestie om naar jou te glimlachen”: Neuroloog legt uit hoe je een beroerte kunt herkennen en voorkomen

Zangeres Leki (44) werd getroffen door een beroerte en zal een hele tijd moeten herstellen. In België krijgen zo’n 20.000 mensen per jaar te maken met de aandoening. “Het is de belangrijkste oorzaak van blijvende handicap”, zegt neuroloog Robin Lemmens. “Snel handelen is de boodschap”, vertelt hij. “De eerste uren na een beroerte zijn – letterlijk – van levensbelang. Maar er zijn ook bepaalde risicofactoren die je zelf in de hand hebt om een beroerte te voorkomen.”