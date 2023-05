Marc Overmars' hart sterft voor 45% af bij infarct: welke impact heeft dat en hoe herken je een hartaanval? “Binnen de 5 jaar sterft nog één derde van de patiënten”

Inclusivi­teit in de genetica: wetenschap­pers stellen het gloednieu­we 'pangenoom' voor

Een nieuw tijdperk in de genetica is aangebroken. Wetenschappers hebben voor het eerst het ‘pangenoom’ gepubliceerd. Dat is een blauwdruk van onze genetische code waarbij men ook rekening houdt met de verschillen tussen mensen. Een enorme stap voorwaarts, aangezien het nieuwe pangenoom de diversiteit van de mensheid beter vertegenwoordigt. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in de toekomst beter genetische aandoeningen en onderlinge DNA-verschillen kunnen bestuderen.