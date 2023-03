Marc is een van de drie Europese patiënten die genazen van hiv: “Mijn overlevingskansen zijn minder dan 10 procent geweest”

IN KAART. De ene huisarts is duurder dan de andere: check hier de situatie in uw gemeente

We gaan gemiddeld bijna 7 keer per jaar naar de huisdokter, chronisch zieken zelfs 11 tot 15 keer. Sinds vorig jaar betaalt u zelf enkel nog het remgeld bij de huisarts. Maar waarom kost een gewone consultatie mij 10 euro, terwijl mijn collega er slechts 4 euro voor betaalt? Grotere kans ook dat de huisarts in Antwerpen duurder is dan in Limburg. Waar is de huisarts gemiddeld het duurst in Vlaanderen? En hoe zit het in uw gemeente? Zoek het op via onze interactieve kaart.