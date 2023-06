Loraly heeft zoontje met ontwikkelingsstoornis, autisme én parkinson: “Nu vinden ze Loris nog schattig, maar straks gaan ze hem nastaren”

“Een manipula­tor treft je op een zwak punt en je kan je niet altijd meteen verweren”: hoe herken je manipula­tie en hoe ga je er best mee om?

We denken bij manipulatie vaak aan gewiekste oplichters, playboys of reclame, maar ook in je familie, relatie of vriendenkring kan je gemanipuleerd worden. “En hoe subtiel ook, manipulatief gedrag is altijd toxisch”, zegt psycholoog Marie Andersen. Ze legt uit hoe je manipulatie kunt herkennen en geeft concreet advies om je te beschermen. “Helaas zal je zélf de vicieuze cirkel moeten doorbreken.”