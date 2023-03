Loop jij over 6 weken de 10 Miles? Lieven Maesschalck geeft advies én een trainingsprogramma

Uroloog verklapt wat je kan doen én eten om erectie­stoor­nis­sen te voorkomen: “Pistache­no­ten zijn een fantasti­sche snack voor de seks”

We weten te weinig over de penis, vindt de Amerikaanse uroloog Aaron Spitz. Met ‘Het Penisboek’ heeft hij er zijn missie van gemaakt om misverstanden over het lichaamsdeel de wereld uit te helpen. “Voor zo’n 35 procent van de patiënten is de bloedvatschade of zenuwschade te groot. Zij kunnen zichzelf injecteren.”