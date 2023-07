“Lipoedeem gaat niet noodzakelijk samen met overgewicht”: wat is deze aandoening die voor zware benen en billen zorgt?

Wat is het Beckwith-Wiedemann Syndroom en is het gevaarlijk? “Bij sommige patiëntjes ontstaan er tumoren in de nieren, lever of hersenen”

De grootste bekommernis van ouders in spe is dat hun kind gezond ter wereld komt. Maar soms loopt het anders. Is je baby zwaarder dan normaal? Heeft hij of zij een grotere tong? Het zijn symptomen die kunnen wijzen op het Beckwith-Wiedemann Syndroom. Wat is dat? En is het te behandelen? Professor klinische genetica Hilde Van Esch legt het uit: “Niet iedere baby heeft dezelfde symptomen.”