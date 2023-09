Lieven woog 135 kilo en besloot drastisch af te vallen: “Op een dag flipte ik volledig, ik wou mijn leven terug”

Hoe weet je of je een whiplash had? “Symptomen zijn niet altijd meteen herkenbaar”

Bij een kop-staartaanrijding in de file liep Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vermoedelijk een whiplash op. “De ene patiënt krijgt na 24 uur al symptomen, de ander pas na enkele weken”, verklaart topkinesist Lieven Maesschalck de moeilijke diagnose. Hoe weet je of je een whiplash had? Wat is het juist? En hoe wordt het behandeld? Maesschalck geeft uitleg en deelt vier oefeningen uit zijn praktijk om vlot van een nekletsel te herstellen.