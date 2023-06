Lieven Maesschalck toont oefeningen om heupproblemen te voorkomen: “Heupartrose krijg je niet plotseling, daar gaat een heel proces aan vooraf”

Drink je geen koemelk? Welke plantaardi­ge drink kies je dan best? “Eén alterna­tief bevat evenveel eiwit als gewone melk”

Drink je liever geen koemelk, dan vind je vandaa de dag tal van plantaardige alternatieven in de supermarktrekken. Maar zijn die wel even gezond als gewone melk? En welke keuze maak je best als je toch voor een alternatief kiest? HLN-diëtiste Sanne Mouha zet 9 soorten op een rijtje en deelt advies. “Niet alle plantaardige dranken zijn even voedzaam. Er zijn grote verschillen tussen de basisproducten.”