Leven onder een hoogspanningsmast: Hoe gevaarlijk is dat voor je gezondheid?

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag het tracé van de Ventilus-hoogspanningslijn in West-Vlaanderen, die energie van de windmolenparken op zee aan land moet brengen, definitief vastgelegd. En dat wekt heel wat ongerustheid bij omwonenden die dichter bij de masten wonen dan ideaal is. Hoeveel schade kan langdurige blootstelling aanrichten aan je lichaam? En kan je iets doen aan je woning om minder straling door te laten? Stralingsexpert Guy Vandenbosch legt uit.

Steeds meer omwonenden van hoogspanningsmasten stellen zich vragen rond de elektriciteitsinfrastructuur, zeker nu het nieuwe Ventilusproject bovengronds zal gebouwd worden. Maar is de vraag of hun gezondheid in gevaar komt gegrond? Professor Guy Vandenbosch, stralingsexpert van KU Leuven vertelt wat de gevolgen kunnen zijn.

“Het is statistisch bewezen dat er meer kinderleukemie voorkomt bij jonge kinderen die vlakbij een bovengrondse hoogspanningslijn wonen, dan kinderen die er verder van wonen”, zegt Vandenbosch. "Of de kinderleukemie een rechtstreeks gevolg is van die hoogspanningsmast, is nog niet bewezen. Ik zie alleen maar redenen om op veilig te spelen. Dat verband geldt niet voor leukemie voor volwassenen, maar we mogen er niet van uit gaan dat het niets doet.”

“Er is nu veel te doen over ‘straling’ van een hoogspanningsmast. Nochtans is het niet echt straling, maar een zogenaamd quasi-statisch magnetisch veld. Echte straling plant zich voort in de lucht, dat gebeurt bijvoorbeeld als je belt met een smartphone. Heel de maatschappij wordt eigenlijk als een deken bedekt met dergelijke straling. Een kritische vraag die kan gesteld worden is of de inwoners die bij Ventilus betrokken zijn, zich even veel zorgen maken over hun smartphone?” zegt professor Vandenbosch via zijn vaste telefoonlijn.

Geeft de hoogspanningslijnen ondergronds leggen dan zo veel verschil? “Hoe hoger de elektrische stromen door de lijn en hoe groter de afstand tussen de kabels, hoe groter het magnetisch veld is. Bovengronds zijn dat gewoon blote kabels. Ondergronds is het veel complexer, want dan moet je de kabels isoleren. Maar dat maakt het ook efficiënter: door die isolatie kan je de kabels dichter bij elkaar leggen, waardoor je een lager magnetisch veld krijgt. Daarbij geeft de grond zelf een dempend effect. Onze aarde heeft ook een magnetisch veld, maar daar zijn we evolutionair aan gewend geraakt. Dat is bij een bovengronds elektriciteitsnet helaas niet het geval.”

Het nieuwe hoogspanningsproject in West-Vlaanderen gaat voor een deel onder de grond. Tegen de wil of niet, dat bovengrondse deel moet er ook komen. De oude infrastructuur heeft op termijn een opvolger nodig. “Ik ben zelf niet bezig met de bouw van zulke netten, maar als de betrokken experts zeggen dat het momenteel niet anders mogelijk is, dan moét het wel bovengronds. Wat de overheid wel moet doen, is een route voor de hoogspanningslijn uitstippelen waar ze zo weinig mogelijk omwonenden treffen. Als je verder dan 200 meter woont van een mast, ben je veilig.”

Helaas is het in een dichtbevolkt land als België niet mogelijk om niemand kwaad te doen. “Dan moeten ze een financiële regeling treffen voor de mensen die toch onder een mast terechtkomen. Zo'n project als Ventilus zal miljarden kosten, ik denk niet dat het zo veel gevraagd is om een deftige compensatie te geven voor de getroffen inwoners. Of dat emotioneel gezien genoeg gaat zijn, is natuurlijk een andere zaak.”

Als ik nu toch onder een hoogspanningsmast woon, kan ik dan iets doen om de blootstelling te beperken? “Afscherming kan misschien iets doen, bestaande uit metaal in de dakconstructie. Bij hoge frequenties, zoals bij straling van een smartphone lukt dat heel goed. Eigenlijk kan je daar al met zilverpapier de straling tegenhouden. Bij lagere frequenties, zoals bij hoogspanningslijnen, is het veel moeilijker. Het beste is jammer genoeg verhuizen”, besluit professor Vandenbosch.

Kan ik meten of ik in een gevaarlijke zone leef? Sinds 2012 moeten projecten voor een nieuw hoogspanningsnet zo veel mogelijk vermijden dat omwonenden worden blootgesteld aan meer dan 0,4 µT (microtesla). In samenwerking met IMEC berekent het Departement Omgeving hoe groot de zone is waar er meer dan 0,4 µT is. Mensen die veel tijd doorbrengen in de buurt van een hoogspanningslijn (wonen, werken, kinderen op school of crèche) kunnen een berekening aanvragen. Meer informatie over de aanvraag vind je hier.

Lees meer over het Ventilusproject in ons dossier. Je kan hier ook bekijken hoe het traject eruit gaat zien.



