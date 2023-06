Leah Thys laat kunstlenzen inplanten: is dat veilig en wat zijn de voordelen? “Bij de ingreep wordt eerst je eigen lens verbrijzeld”

BV Leah Thys moet na nieuwe heup opnieuw onder het mes: “Zo kon het écht niet meer verder”

Deze en volgende week ligt Leah Thys (78) op de operatietafel. Voor haar ogen, want de ‘Thuis’-actrice krijgt nieuwe lenzen. “Mijn ogen gingen de voorbije jaren alsmaar meer achteruit”, zegt Leah, die vorig jaar ook al een nieuwe heup kreeg, in ‘Dag Allemaal’. Na de operatie moet ze enkele weken rust nemen, maar gelukkig is de hele zomervakantie niet verloren. Al is ze er toch niet helemaal gerust in: “Het blijft een operatie, dus kan er altijd iets mislopen.”