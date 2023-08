Last van urineverlies? Expert helpt je verder: “Nee, een inlegkruisje is geen oplossing”

Nieuwe therapie helpt meer patiënten van hun chronische sinusitis af: “De kans op herstel van geur is veel groter dan bij een operatie”

Er is een nieuwe therapie goedgekeurd voor mensen met ernstige sinusitisklachten. Die is veiliger en efficiënter dan een operatie én wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. “De opluchting bij patiënten die voor het eerst in ruim tien jaar weer kunnen ruiken is groot”, weet neus-, keel-oorarts prof. dr. Peter Hellings (UZ Leuven). Hij schetst voor wie deze therapie is weggelegd en wat ze precies inhoudt.