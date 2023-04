Last van pijnlijke kuitkrampen? “Werking van magnesium is niet bewezen, maar andere zaken helpen wél”

Experts waarschu­wen voor fentanyl: “De cocaïne van de toekomst, maar véél krachtiger en verslaven­der”

In september vorig jaar overleed rapper Coolio op 59-jarige leeftijd. Tot voor kort was de oorzaak onbekend, maar nu blijkt dat het ging om een overdosis fentanyl. Een Vlaamse uitvinding, ooit door Paul Janssen samengesteld als pijnstiller, die intussen als levensgevaarlijke drug vanuit de VS ook Europa verovert. “Enkele korrels aanraken kan al dodelijk zijn”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) in Dag Allemaal over het middel waar eerder ook al zangers Prince en Tom Petty aan stierven.