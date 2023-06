Last van een bolle buik: misschien zijn uitgerekte buikspieren de boosdoener?

Jeanette (39): “Aanvankelijk stoorde het me niet, maar toen mijn buik tien weken na de ­bevalling er nog steeds uitzag alsof ik vier maanden zwanger was, ben ik naar de huisarts gegaan. Via de bekken­specialist belandde ik vervolgens in het ziekenhuis.”

“Daar constateerde de chirurg een tussenruimte van bijna tien centimeter tussen mijn buik­spieren. Dat is te groot om uit zichzelf te genezen. Daarom hoop ik binnenkort geopereerd te worden. Tot die tijd biedt een buikband wat steun en heb ik met oefeningen de andere spieren weten te versterken. Maar lopen, bukken, tillen en staan gaan nog altijd moeilijk en een jaar later loop ik nog steeds in positiekleding omdat mijn gewone kleren niet lekker zitten.”

Een diastase kan klachten veroorza­ken, zoals krachtver­lies, rug- en buikpijn, bekken- en heupklach­ten of zelfs urinever­lies en nekpijn. Sietske Wildschut, Diastase Behandelcentrum

Oorzaak

“Meestal wordt een zogeheten ­diastase veroorzaakt door een zwangerschap of een grote buik door overtollig buikvet”, zegt therapeut Sietske Wildschut van het Diastase Behandelcentrum. “Als er daardoor ruimte in de buikwand nodig is, rekken de linker- en rechterbuikspieren uit om die ruimte te creëren. Bij druk in de buikwand stulpt die vergrote en zwakke ruimte dan uit tot een bolle buik.”

Op zich is dat normaal en hoeft het geen problemen te geven. Alleen herstelt het zich na een zwangerschap niet altijd vanzelf, waardoor klachten kunnen optreden. Krachtverlies bijvoorbeeld. Maar ook rugpijn, bekken- en heupklachten en buikpijn komen voor, want de buikspieren ondersteunen de rug en organen en maken deel uit van langere spierketens. Sommige mensen hebben bovendien last van urineverlies, darmfunctiestoornissen, een verstoorde ademhaling of zelfs nek- en schouderklachten. Ook zijn er vrouwen die zich onaantrekkelijk en onzeker voelen door die bolle, grote buik.”

Soms plaatst de chirurg een matje, als een soort inwendig korset. Daardoor verdwijnt de ruimte tussen de spieren. Sietske Wildschut, Diastase Behandelcentrum

Oplossing

Gelukkig lukt het meestal om de buik weer platter te krijgen. Wildschut: “Als vetweefsel de oorzaak is, is het verstandig om ook wat af te vallen, en met een op maat gemaakt programma van speciale oefeningen kunnen we de buikspier sterker maken. Ook kan in het begin een ondersteunende buikband helpen bij veel klachten.”

Bij grote afwijkingen, een bijkomende navelbreuk en onvoldoende herstel na oefenin­gen, is een operatie mogelijk. “De chirurg trekt de buikspier dan van binnen­uit weer strak. Soms plaatst hij daarbij ook een matje, als een soort inwendig korset. Daardoor verdwijnt de ruimte tussen de spieren. Een plastisch chirurg haalt in dat geval ook het ­overtollig vel weg.”

Langs de huisarts

Vooral als een bolle buik gepaard gaat met andere klachten, zoals pijn, gewichtsverlies, verminderde eetlust of vaginaal bloedverlies, is het verstandig langs de huisarts te gaan. Soms is er immers een ernstigere onderliggende oorzaak. Zo kan een bolle buik het gevolg zijn van vocht in de buik omdat de lymfeklieren niet goed functioneren. Gasvorming kan komen door een verstopping die wordt veroorzaakt door een tumor in de darmen. En ook een vleesboom die na de overgang juist groter wordt, behoeft aandacht.

Dit artikel verscheen eerder bij Libelle NL.

