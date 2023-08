Last van buikvet? Experts geven tips om vijf soorten buikjes te verminderen

“Gemiddeld verlies je zo’n 5 tot 8 centimeter als je een hoge leeftijd bereikt”: waarom krimpen we en wat kan je eraan doen?

Dat we vroeg of laat een paar centimeters van onze lichaamslengte moeten prijsgeven weten we wel. Maar vanaf welke leeftijd begint het, zullen lange mensen meer krimpen en vooral: wat kan je doen om je lengte zo lang mogelijk te bewaren? We vroegen het aan geriater Anton De Spiegeleer van UZ Gent. “Hoeveel je krimpt is maar voor de helft genetisch bepaald, de rest heb je zelf in de hand, dat is gigantisch veel.”