Laat je niet foppen door een ‘goestingske’: experten helpen 7 verschillende soorten honger herkennen

“Pigment­vlek­ken verdwijnen niet vanzelf en kleuren elk jaar iets donkerder”: zo kan je ze voorkomen of behandelen

Zit of lig je graag in de zon, vergeet je dan vooral niet in te smeren. Zélfs als de hemel overtrokken is, want blootstelling aan uv-licht kan voor ontsierende pigmentvlekken zorgen. Ook op jongere leeftijd. Welke factoren verhogen het risico? Kunnen pigmentvlekken gevaarlijk zijn? En hoe kan je ze behandelen? Dermatoloog dr. Elian Brenninkmeijer en huidtherapeut Luca Geleedst geven advies. “Beschouw de pigmentvlek als de rimpel van de 21ste eeuw.”