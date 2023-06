Kwart miljoen Belgen zou kampen met seksverslaving: “Op den duur kan je amper nog normaal functioneren”

Snus is niet meer weg te denken uit de voetbalwe­reld en bij jongeren: “Lijkt gezonder dan roken, maar nicotine wordt even goed geabsor­beerd”

Aan Vlaamse schoolpoorten en op TikTok-feeds is snus een echte hype. Het nicotineproduct dient niet om te roken, maar steek je gewoon achter je bovenlip. In de voetbalwereld is snus al langer populair, maar steeds meer mensen stellen zich daar nu vragen bij. Waarom valt snus zo in de smaak? Wat zijn de gevolgen als je het langere tijd gebruikt? En wat zegt de wet erover? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) wijst op de gevaren: “Het is even verslavend als de gewone sigaret.”