Krijg je van stoppen met roken meer stress? 5 veelgehoorde excuses weerlegd

‘Ik heb te veel stress om te stoppen met roken’, ‘Als ik stop met roken, word ik dik’, ‘Ik heb er niet genoeg wilskracht voor’. Ben je als roker bang om je sigaret op te geven en denk je daar een goede reden voor te hebben? Geen nood, want heel wat van die uitvluchten kunnen vrij makkelijk weerlegd worden.

1. ‘Ik heb veel stress. Zonder sigaretten zou dat alleen maar erger worden.’

Het lijkt misschien wel alsof sigaretten je een gevoel van ontspanning geven, maar dat is niet zo. In werkelijkheid wordt je stressniveau alleen maar hoger door te roken. Elke keer wanneer je een sigaret rookt, zorgt de nicotine in je brein ervoor dat je even ontspant. Maar zodra die nicotine is uitgewerkt, en dat is al na ongeveer 30 minuten, begint je lichaam al meteen terug te verlangen naar een volgende dosis. Gevolg: je voelt je onrustig, gespannen en gestrest, tot je weer een nieuwe sigaret opsteekt. Zo krijg jij het gevoel dat roken je stress vermindert, terwijl het je juist extra onrust bezorgt.

2. ‘Nicotinevervangers zijn te duur. Daar wil ik geen geld aan uitgeven.’

Heb je al eens uitgerekend hoeveel geld je elke maand of elk jaar uitgeeft aan sigaretten? Dat bedrag spaar je uit wanneer je voorgoed stopt met roken. Natuurlijk kosten hulpmiddelen zoals nicotinevervangers ook geld, maar ze helpen je wel om op een makkelijkere manier volledig af te kicken van nicotine. Bovendien is het maar een tijdelijke kost. Zodra je voorgoed verlost bent van je nood aan sigaretten, kan je nog meer geld uitsparen.

Benieuwd hoeveel geld je precies bespaart wanneer je stopt met roken? Doe hier de test:

3. ‘Ik heb niet genoeg wilskracht om te stoppen. Ik begin toch altijd opnieuw.’

Je bent zeker niet de enige. Gemiddeld vraagt het vijf tot wel zeven pogingen voor iemand definitief kan stoppen met roken. Blijven proberen is dan ook de boodschap. Bovendien is het ook een fabeltje dat je moet kunnen stoppen met roken, puur en alleen op wilskracht. Je eigen motivatie is belangrijk, maar voor de meeste rokers zeker niet voldoende. Dat komt omdat je niet alleen mentaal, maar ook fysiek verslaafd bent aan nicotine. De lichamelijke bijwerkingen die je krijgt wanneer je stopt met roken, kunnen het je behoorlijk lastig maken om vol te houden. En dan kom je er niet met wilskracht alleen. Bijkomende hulpmiddelen die je fysiek ondersteunen, zoals nicotinevervangers in de vorm van een pleister, mondspray, zuigtablet of kauwgum, maken het ontwennen makkelijker. Deze rookstopmiddelen bevatten nicotine, waardoor de ontwenningsverschijnselen verzacht worden en je beter kan volhouden. Met nicotinevervangers wordt de dosis nicotine stap voor stap afgebouwd zodat je fysieke verslaving voorgoed verdwijnt.

4. ‘Iedereen om me heen rookt. Daarom lukt het me niet om te stoppen.’

Op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat je zélf heel goed weet waarom je wil stoppen (bijvoorbeeld voor je gezondheid of om geld uit te sparen). Maar persoonlijke motivatie alleen is meestal niet voldoende. Steun van je omgeving is een cruciale factor. Vraag daarom aan je familie, vrienden en collega’s om rekening te houden met je voornemen om te stoppen en omring jezelf met een enthousiast supportersteam. Vertel hen ook de reden waarom je wil stoppen: misschien vind je zo wel een rookstopmaatje en kunnen jullie elkaar motiveren. Ook extra begeleiding van een tabakoloog kan je een extra duwtje in de rug geven.

5. ‘Wanneer ik stop met roken, vliegen de kilo’s eraan. Dat wil ik niet.’

Die extra kilo’s komen niet rechtstreeks door het stoppen met roken. De reden dat je bijkomt heeft te maken met de ontwenningsverschijnselen die optreden wanneer je niet meer rookt: je krijgt meer zin in zoetigheid, je handen willen iets te doen hebben waardoor je meer gaat snoepen, je lichaam verbrandt minder energie … Nicotinevervangers kunnen helpen bij deze vervelende bijwerkingen, waardoor het een stuk makkelijker wordt om je gewicht onder controle te houden.

Heb je nog vragen over stoppen met roken? Je vertrouwde apotheker helpt je graag verder. Of neem contact op met tabakstop.be voor nog meer tips en info over gratis begeleiding. Je kan hen ook telefonisch bereiken via 0800 111 00.