Kersenpitkussen in de microgolf opwarmen kan brand veroorzaken: met deze simpele truc kan het veilig

Zalig toch, na een dag werken wegzakken in de zetel met een deugddoend kersenpitkussentje in je nek? “Maar let daarmee op”, waarschuwt Goed-coördinator Stephanie Verhelst. “Is het kussen lauw geworden, dan mag je het niet te snel weer opwarmen.” Zij deelt tips voor een veilig avondje warmte.

Veel mensen gebruiken de microgolfoven om hun kersenpitkussen lekker warm te maken. Dat gaat gemakkelijk én snel. Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed idee? Je hoort en leest nu en dan berichten over ontplofte kussentjes of (over)verhitte microgolfovens. “Als je het kussentje in de microgolf steekt, moet je het op voorhand besprenkelen met water”, zegt Stephanie Verhelst, coördinator van de thuiszorgwinkels van de CM. “Veel hoeft dat niet te zijn. Dat kun je gerust doen met een plantenspuit of gewoon met je handen. Dat beetje water voorkomt dat het kussentje in brand schiet. Want in een microgolfoven heb je altijd vocht nodig. De microgolven zetten de vochtdeeltjes in je voeding namelijk in beweging, waardoor warmte vrijkomt. Warm je iets op zonder vocht, dan zorgt dat voor oververhitting en mogelijk zelfs brand. In zo’n kussentje zit geen vocht, en dus is het risico reëel.”

Regelmatig vervangen

Er speelt ook nog iets anders: “Mensen laten zo’n kussentje vaak te lang in de microgolfoven zitten”, vervolgt Verhelst. “Je moet echt de gebruiksaanwijzingen volgen die op de verpakking staan. Ik geef altijd deze regel mee: maximaal drie minuten bij 700-800 Watt of maximaal twee minuten bij 900-1.000 Watt. Langer mag echt niet. En houd ook rekening met de ouderdom van jouw kussentje: de pitten die erin zitten verslijten nu eenmaal. Je ziet dat natuurlijk niet, maar als je zo'n kussen zes jaar lang telkens weer op hoog volume in de microgolf steekt, gaat het hier en daar wat scheuren en kan het in brand vliegen. Ik raad daarom aan om een kussentje dat je zo goed als elke dag gebruikt na drie tot vier jaar te vervangen.”

Quote Druivenpit­ten zijn kleiner dan kersenpit­ten en koelen daardoor sneller volledig af. Je mag een druivenpit­kus­sen­tje dan ook vlugger opnieuw opwarmen. Goed-coördinator Stephanie Verhelst

Kersen- of druivenpitten

Warmtekussens bevatten trouwens niet altijd kersenpitten, weet de experte. Soms zijn het druivenpitten. En dat maakt een heel verschil: “Een kersenpit is vrij groot en ruw. Als die warm wordt, blijft de kern ervan lang op temperatuur. De buitenkant koelt sneller af. Een kersenpitkussen mag je om die reden pas opnieuw opwarmen als het volledig is afgekoeld. Doe je het toch terwijl het nog lauw is, zal het veel vlugger verslijten. Druivenpitten zijn kleiner en koelen daardoor sneller volledig af. Je mag zo’n kussentje dan ook vlugger opnieuw opwarmen.”

Modder als alternatief

Kersen- of druivenpitkussens zijn perfect als je ze op de juiste manier gebruikt. Toch is er een alternatief – het zogenaamde ‘Moor Pack’. “Dat is een warmtekussen dat gevuld is met ‘heilmoor’, wat ontstaat door het malen, filteren, ontkiemen en het onttrekken van vocht aan een specifiek soort modder. Die modder zit in een zak – eigenlijk ook in de vorm van een kussentje. Je warmt het op in de microgolfoven, ondergedompeld in water. Daarna droog je het af. Het voordeel is dat het niet in brand kan vliegen en dat het veel langer warm blijft. Kinesisten gebruiken zulke modder trouwens ook in hun therapie, als een soort modderbadje voor de behandeling van bijvoorbeeld gewrichten. Zo’n pakketje zit dan verpakt in een folie.”

Hoe dan ook: als je een kersenpitkussentje gebruikt, is het best om altijd alle gebruiksaanwijzingen te lezen en je daaraan te houden. “Kies ook de maat van je kussen slim. Er zijn langwerpige die het meest comfortabel zijn in de nek of op de knie, en vierkante voor de rug. Verwarm ze dan volgens de richtlijnen, nooit te lang. De microgolfoven is een veilige keuze als je het correct doet. En – tot slot: blijf gewoon even wachten bij de microgolf terwijl je het kussentje laat opwarmen. Het zal nog zo lekker aanvoelen op je stramme spieren en gewrichten.”

