Keelkanker is vijfde meest voorkomende tumor bij mannen. Arts licht toe: “Ook HPV-virus speelt mogelijk een rol”

“Het herstel van je vochtba­lans lukt niet door snel even een grote fles water te drinken”: wanneer wordt te weinig water drinken echt gevaarlijk?

Op hete zomerdagen is drinken extra belangrijk. Maar je hydratatieniveau weer opkrikken houdt meer in dan snel een glaasje water leegdrinken. Hoe pak je het aan? En hoe kan je te weten komen of je al dan niet gedehydrateerd bent? Welke dranken vullen het vochtniveau in je lichaam goed aan en welke zijn uit den boze? Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie (UGent), legt uit.