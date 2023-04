Karin (50) lijdt aan emetofobie: “Niet kunnen wegvluchten als iemand moet overgeven, dat lijkt me écht een nachtmerrie”

Agorafobie is meest voorkomen­de fobie in België. Dara getuigt: “Zodra ik thuis ben, gaat mijn deur op slot”

Agorafobie of ‘pleinvrees’ is de meest voorkomende fobie in België. Dara De Backer (29) kampt al zo’n zeventien jaar met de angststoornis. Ze moest er een job door zoeken die toelaat om in haar eentje te werken, verloor er vrienden door en stelt zelfs haar kinderwens in vraag. “Ik vlucht vaak naar mijn auto: het is de enige plek waar ik me veilig voel.” Een expert van het Angstcentrum geeft meer uitleg. “Je kan er volledig van verlost raken. Áls je het goed aanpakt.”