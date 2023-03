Karen (38) is een alleenstaande mama van drie: “Het laatste wat ik wil is dat ze denken dat ik hun papa - en daardoor ook een deel van hen - afkeur”

Ondanks pijnlijke scheiding slagen Joris (40) en Wendy (37) erin om als ouders een goed team te vormen, zelfs met pluspapa Ward (40) erbij: “Onze zoon zal nooit tussen ons moeten kiezen”

Zes jaar geleden was de liefde tussen Wendy (37) en Joris (39) op. Ondanks hun scheiding waren ze het over één ding eens: het welzijn van hun zoon Jul (10) zou altijd op de eerste plaats komen. Wendy vond in Ward (40) een nieuwe partner en ook hij vervult zijn rol als plusvader op de best mogelijke manier. “Jul is een gelukkig kind. We doen zelfs vaak uitjes met ons vieren.”