Kanker, erectieproblemen en dementie: zijn de gevolgen van roken onomkeerbaar?

“Een trombose kan ook zonder symptomen voorkomen”: Wie loopt het meeste risico? En wat kan je preventief doen?

Jaarlijks krijgt één op de honderd ouderen een trombose, maar ook bij jonge mensen komt het voor. Professor Thomas Vanassche (UZ Leuven) beantwoordt de vijf meest prangende vragen over trombose: “De klassieke vorm duikt meestal op in een van de aders in het been, maar kan ook in de buik, armen of zelfs aders in het hoofd voorkomen.”