Kan pijn in je knie het weer voorspellen?

“Straks gaat het regenen, ik voel het aan mijn heup.” Ken je dat soort uitspraken? Je kan wel met je ogen rollen, maar misschien is er iets van aan. Heeft het weer een invloed op ons lichaam? We vroegen het aan professor dr. Dirk Devroey (VUB).

Uit een onderzoek van de University of Manchester (Groot-Brittannië) waaraan 2.658 proefpersonen (veelal mensen met artrose) hebben deelgenomen, bleek dat hun pijn toenam op dagen met een hoge luchtvochtigheid, veel wind en een lage luchtdruk.

Kan dit kloppen, professor?

“Er is inderdaad al behoorlijk wat onderzoek gedaan naar ziektes die betrekking hebben op de gewrichten, zoals artrose en sommige auto-immuunziektes als reuma en psoriasis artritis. De factoren die dan het meest onderzocht worden zijn koude en warmte, de vochtigheidsgraad, luchtdruk en het zonlicht. Maar er is geen sluitend bewijs dat mensen een verandering in het weer kunnen aanvoelen. Slechts bij 10 procent van de onderzochte mensen viel het niet uit te sluiten”, vertelt professor Devroey.

“Het weer voorspellen op basis van de toestand van je gewrichten is moeilijk. Als je ziet dat het buiten aan het betrekken is, wanneer je merkt dat de zon achter de wolken verdwijnt en je voelt dat het kouder wordt, hoef je geen helderziende te zijn om te weten dat de kans groot is dat het gaat regenen. Daar heb je je gewrichten niet voor nodig. Een beetje gezond verstand volstaat.”

Quote Je kan meer last hebben van je gewrichten wanneer het koud is, omdat de bloedvaten dan samentrek­ken Dr. Dirk Devroey, VUB

Toch zijn er veel mensen die zeggen dat ze voelen wanneer het slecht weer gaat worden. Dwalen ze?

“Het klopt wel dat je meer last van je gewrichten kan hebben als het koud is. Als het koud is, gaan de bloedvaten samentrekken, waardoor er in de gewrichten en spieren minder bloeddoorstroming is. De koude doet de spieren ook verstijven, waardoor het moeilijker en mogelijks pijnlijker wordt om te bewegen. Warmte daarentegen doet de spieren ontspannen. Die factoren hebben dus wel een invloed op ons lichaam.”

De proefpersonen die meewerkten aan het onderzoek van de University of Manchester hadden het vooral over luchtdruk…

“Er zijn inderdaad studies die stellen dat mensen (meer) last krijgen wanneer de luchtdruk verandert. Maar dat geldt voor mensen die vocht in hun gewrichten hebben, omdat dat vocht dan gaat uitzetten of inkrimpen. Je kunt die stelling dus niet veralgemenen, want niet iedereen heeft vocht in de gewrichten. Het is ook niet zo dat er sowieso vochtophoping is bij slijtage van de gewrichten. En er moet al een behoorlijke hoeveelheid vocht in de gewrichten zitten om de invloed van de luchtdruk te voelen.”

Dus, pijnlijke knieën voorspellen geen slecht weer?

“Het klopt wel dat mensen meer last hebben van hun knieën in de winter. Maar dat heeft te maken met het feit dat we dan – zeker mensen die slecht ter been zijn – minder bewegen. Omdat het buiten koud is, blijven we makkelijker aan de zetel gekluisterd en daardoor worden we strammer. Eigenlijk zouden we elke dag een kwartiertje naar buiten moeten gaan om te wandelen bijvoorbeeld. Dat houdt ons soepel.”

