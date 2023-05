Kan jij 10 seconden op één been staan? Dat zegt veel over je levensverwachting

Klinkt allemaal nog vrij onschuldig, maar dat is het eigenlijk niet. Iets wat een studie van het British Journal of Sports Medicine bevestigt. Wetenschappers lieten 1.700 proefpersonen tussen de 51 en 75 jaar een evenwichtstest doen. De vrijwilligers werden gevraagd om op een plat platform te staan ​​met hun armen langs hun zij en hun blik naar voren gericht. Vervolgens kregen ze drie pogingen om minstens tien seconden op een voet naar keuze te balanceren. Daarna werden de deelnemers zo’n zeven jaar verder opgevolgd. Wat bleek? Een op de vijf deelnemers slaagde niet voor de test, en had zo 84 procent meer kans om te overlijden.

Is er een oorzaak?

Kan je er iets tegen doen?

“Het belangrijkste is om actief te blijven”, raadt Lowe aan. “Probeer gewoon zo veel mogelijk dingen te doen, en train je evenwicht. Dat kan heel eenvoudig. Wandel bijvoorbeeld eens met je hond op een onverharde weg of ga naar de yogales.” Dat bevestigt ook George Locker, expert in tai-chi en auteur van het boek ‘Falling Is Not An Option’: “Belangrijk is dat je kiest voor sporten waarbij je je knieën of enkels buigt. Denk aan skiën, schaatsen, inlineskaten en surfen. Zo maak je het uitdagend genoeg.”