Kan je ook in de zomer een bronchitis krijgen? Wat zijn de symptomen? Longarts: “Na een ernstige virale infectie kan je vatbaar zijn voor een nieuwe infectie”

De zomer is bijna voorbij, en nu al klagen heel wat mensen over verkoudheden en bronchitis. Longarts Yannick Vande Weygaerde (UZ Ggent) legt uit wat een bronchitis juist is en wat de symptomen zijn. Kan je er blijvend last van hebben en wat doe je best als je bronchitis hebt? “Er bestaan heel wat volkswijsheden, maar die zijn niet helemaal juist”, onderstreept de dokter. Hij legt uit wat wél en niet werkt.