Jeukende voeten? Huisarts legt uit hoe je eczeem op je voeten behandelt: “De schimmel gedijt goed in het vochtige klimaat van zweetvoeten”

Waarom je de reuzenbe­ren­klauw maar beter niet aanraakt

Je hebt misschien ook al bordjes gezien aan de toegangspoort van een park of openbaar domein die waarschuwen voor de berenklauw. Maar over welke plant gaat dit juist? Waarom zijn ze dan wel gevaarlijk en in welke situaties? En wat doe je als je er toch mee in aanraking bent gekomen? Wetenschapper Wietse Chanet weet raad.