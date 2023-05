“Je verliest tot een halve liter zweet per nacht”: met dit eenvoudig trucje krijg je een geel hoofdkussen weer stralend wit

Ben jij de persoon in huis die het beddengoed vervangt? Dan is het je waarschijnlijk opgevallen dat de hoofdkussens er na een tijdje nogal geel beginnen uit te zien. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? En belangrijker: hoe krijg je de vlekken weer weg? Wij vroegen het aan schoonmaakexpert Suus Sengers. “Je kan je kussens ook beschermen tegen die verkleuring.”

“Om te beginnen zijn die gele vlekken absoluut niet schadelijk voor je gezondheid”, stelt Suus gerust. “De verkleuring is namelijk grotendeels te wijten aan jezelf. Doordat je je hoofd op het kussen legt, komen er lichaamssappen zoals zweet en huidschilfers in het product terecht. Dat kan na een tijd zorgen voor een gele schijn.” Het wil dus zeker niet altijd zeggen dat je onhygiënisch bent. Een mens verliest immers tot een halve liter zweet per nacht.

Hoe krijg je de vlekken weg?

“Net zoals heel wat andere textielproducten, kan je ook de meeste hoofdkussens in de wasmachine stoppen. De oplossing is dus ook erg eenvoudig: gooi je kussen in de trommel, schep er wat Vanish Oxi Action bij en je machine klaart de klus. Het enige waar je op moet letten, is dat je kussen geschikt is voor de wasmachine. Check dus wel altijd even het etiket op een waslabel.”

Wat als dit niet helpt?

Als je de gele vlekken blijft zien, was je je kussen best nog eens opnieuw. Stop deze keer een half schepje Vanish, een schepje wasmiddel én een dopje bleekmiddel in je wasmiddelbakje. Zo wordt het schoonmaakeffect nog eens versterkt. Werkt dat nog niet? Dan kan je ook eens proberen om je kussen te laten weken. Maak een mengsel van een kop waterstofperoxide en een halve kop citroensap. Giet dit mengsel vervolgens in bad, en laat het kussen een paar uur weken. Was het hoofdkussen tot slot nog eens opnieuw in de wasmachine. Nu moeten de hardnekkigste vlekken er normaal uit zijn.”

“Toch nog altijd geen succes? Dan kan het ook een optie zijn om het kussen in de zon te leggen. De zon kan echt wonderen doen als het om vlekken gaat.”

Kan je de vlekken ook voorkomen?

“Dat is zeker mogelijk. Doe gewoon een waterdichte kussensloop om je kussen. Zo krijgt vocht minder snel de kans om erbij te komen. Zorg er daarnaast voor dat je je kussen regelmatig wast. Stop het minstens vier keer per jaar in de wasmachine. Draag ook zorg voor je kussenslopen. Was de normale kussensloop best één keer per week, voor de waterdichte hoes doe je dat best een keer per maand.”

