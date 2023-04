“Je verbrandt vet, verlaagt je bloeddruk en boost je stofwisseling”: deze training heeft véél voordelen, maar er is een addertje

“Een ‘nonchalan­te’ skincare doet vaak meer kwaad dan goed”: zo kies je de juiste huidverzor­ging volgens de dermato­loog

Gladstrijken, hydrateren, liften. Kunnen we met de juiste crèmes rimpelloos en strak door het leven, of zijn dat louter verkooppraatjes? Dermatologe Dagmar Ostijn geeft uitleg over de werking van onze huid en vertelt hoe je die het best in topconditie houdt. “Studies tonen zonder enige twijfel aan hoe doorslaggevend lifestyle en verzorging zijn.”