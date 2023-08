“Je kunt de werking ervan één op één vergelijken met alcohol of heroïne”: expert waarschuwt voor verslavende effect van medicijnen

“Afwasmid­del kan gaan schuimen in je maag en kan in de longen overlopen”: dit zijn (zonder dat je het weet) de gevaarlijk­ste producten in huis

Ieder jaar krijgt het antigifcentrum zo’n 60.000 tot 65.000 oproepen binnen van Belgen die in aanraking kwamen met een product dat mogelijk giftig is. “Niet alle oproepen zijn even ernstig. Ben je ongerust, bel je beter even uit voorzichtigheid”, stelt adjunct algemeen directeur Dominique Vandijck gerust. Toch blijven er een heel aantal problemen die we makkelijk kunnen vermijden dankzij een paar eenvoudige vuistregels. Deze tips kunnen de meest voorkomende hulpvragen al flink reduceren.