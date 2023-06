Jasper (39) heeft ongeneeslijke huidkanker en waarschuwt nu voor de zon: “Smeer je goed in”

“Een mond met terugge­trok­ken tandvlees is geen mooi zicht”: parodonto­loog legt uit hoe je dit kunt voorkomen

Heb je pijnlijke tanden of een plek op het tandvlees die er wat roder uitziet dan normaal? Dan heb je misschien wel last van terugtrekkend tandvlees. Parodontoloog Wim Teughels van het UZ Leuven legt uit wat het inhoudt en hoe je het kan behandelen. “Er zijn veel oorzaken, waarvan je er heel wat zélf in de hand hebt.”