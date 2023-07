Is kanker erfelijk?

1 op de 10 borstkan­ker­pa­tiën­ten maakt herval mee: “Ik zeg nooit tegen patiënten: ‘Je bent kankervrij’”

In 2011 kreeg Martine Tanghe voor het eerst borstkanker. Vijf jaar later, in 2016, herviel ze. Het is de nachtmerrie van elke kankerpatiënt, maar helaas geen uitzondering bij borstkanker. Dat weet ook prof. dr. Hannelore Denys, medisch oncoloog in het UZ Gent en gespecialiseerd in borstkanker. “Zelfs bij patiënten die dertig jaar geleden borstkanker overwonnen en overleden aan iets totaal anders, bleek na de autopsie dat ze nog tumorcellen hadden.” Hoe kan dat?