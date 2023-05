Is het een goed idee om je zonnecrème van vorig jaar te gebruiken? Dermatoloog beantwoordt 10 vragen over zonnebescherming

Moeite om urine op te houden? Met deze oefeningen pak je incontinen­tie aan: “Als je van nul start, heb je 3 maanden nodig om de spieren te versterken”

Het is een taboeonderwerp waar niemand graag over spreekt, zelfs niet bij de dokter. Onterecht, want vooral bij vrouwen is incontinentie een veel voorkomend probleem. “Zwangerschap, een vaginale bevalling en de menopauze zijn de belangrijkste risicofactoren”, zegt bekkenbodemkinesitherapeute Hedwig Neels. “Maar met goede informatie, blaastraining en deze preventieve oefeningen kan je al veel ellende voorkomen.”