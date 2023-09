Is het écht zo dat je 15 procent afvalt met ‘wondermiddel' Wegovy? En is het veilig?

Is het langverwachte afslankmedicijn Wegovy echt het wondermiddel dat velen ervan maken? Bij Test-Aankoop is men nog niet overtuigd. De consumentenorganisatie dook dieper in de schaarse studies rond het Ozempic-zusje en stootte op enkele minder gekende effecten. Is Wegovy dan wel veilig? En wie zal het middel kunnen testen, nu het wellicht binnenkort ook in België verkrijgbaar zal zijn?