Iris (29) heeft de ziekte van Crohn: “Altijd buikpijn en angst om naar de wc te gaan”

"Ik zie wekelijks wel drie patiënten die een tattoo willen verwijde­ren": dermato­loog legt uit hoe je een tatoeage kan laten verwijde­ren en wat dit je kost

Bezint eer ge begint, vertaalt zich in dermatologenmiddens als ‘think before you ink’. Wie een ongewenste tattoo wil laten verwijderen, staat heel wat (dure) sessies bij de dermatoloog te wachten. “Om een tattoo te verwijderen betaal je al snel meer dan 1.000 euro. Het bedrag hangt af van de grootte”, zegt dermatoloog prof. dr. Evelien Verhaeghe (UZ Gent). Ze legt uit hoe je een tattoo veilig kunt laten weghalen, welk resultaat je mag verwachten en voor welke soort tekeningen een verwijdering haalbaar is.