In kleine ruimtes slaat Nadine (24) in paniek: “Alsof de wereld onder mij vandaan valt”. Zo kan je claustrofobie overwinnen

Voor jou getest Is Fanta echt zo ongezond? Diëtist proeft tien soorten limonades en buist meer dan de helft: “Alleen deze drie merken zijn aanvaard­baar”

Voor veel mensen is een frisse limonade de ideale manier om de dorst te lessen tijdens een hete zomerdag. Maar hoe ongezond is dat nu precies? Zijn de light-varianten beter? En zit er effectief wel fruit in de drank? Diëtist Michael Sels neemt tien soorten limonade onder de loep, en vertelt welke de gezondste keuze is. “Hier zit ook mandarijn- en citroensap in. Dat maakt het een smaakbommetje.”