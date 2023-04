Immuuntherapie als behandeling voor hooikoortslijders: wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe raak je verlost van je dubbele kin? “Behande­lin­gen kosten tot 4.500 euro, maar ze zijn niet altijd nodig”

Nooit was er zoveel vraag naar het verwijderen van een dubbele kin als tijdens de coronapandemie. Met dank aan het telewerk, waarbij we hele dagen via het computerscherm naar onszelf staarden. Ook nu gaat er nog steeds geen week voorbij zonder dat plastisch chirurg Jan Vermeylen zo’n ingreep uitvoert. “Een ingreep is niet altijd nodig, maar sowieso heb je meerdere opties. Eén techniek gebruik ik zelf nooit omdat ik het te gevaarlijk en te ongecontroleerd vind.”