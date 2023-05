“Ik heb alles geprobeerd, ook zware crashdiëten. Het haalde allemaal niks uit”: Mathias (25) verloor 51 kilo met een maagverkleining

Ilja (52) verloor bijna 100 kilo dankzij het koolhy­draat­arm dieet: “Je ziet het vet afnemen, zonder dat de rest van je gezondheid eronder lijdt”

Koolhydraatarm eten en het ketodieet zijn al jaren erg populair. Maar waarom eigenlijk? Wat maakt deze diëten zo anders dan andere veranderingen in je eetpatroon? Pascale Naessens (53) en Ilja Drost (52) vertellen over hun ervaringen. “Op mijn zwaarst woog ik 260 kilo. In het ziekenhuis paste ik zelfs niet in de CT-scan. Toen kreeg ik het advies om low-carb te gaan eten.”