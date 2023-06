“Ik had nachtmerries over roken. Het was echt afkicken”: Chris en Margriet vertellen hoe ze de sigaret konden afzweren

Aantal vrouwen met zwanger­schaps­di­a­be­tes stijgt sterk: wat is het? En hoe kan je het behandelen?

Filine Declerck is 26 weken zwanger en heeft zwangerschapsdiabetes. Ze is daarmee één van de 4.000 zwangere vrouwen in ons land die jaarlijks de diagnose krijgen. Een aantal dat de voorbije jaren sterk is gestegen, merken ze bij de Diabetes Liga. En dat is zorgwekkend. “Onderzoek toont aan dat deze vrouwen tot wel 50 procent meer kans hebben om blijvende diabetes type 2 te ontwikkelen”, waarschuwt Inge Everaert van de Diabetes Liga. Wat is zwangerschapsdiabetes? En hoe kan je het voorkomen of behandelen?