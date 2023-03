Hypnose: kwakzalverij of een echte remedie tegen heel wat kwaaltjes? “Als je in iemands onderbewuste rommelt, kun je ook schade aanrichten”

Is artifi­ciële intelligen­tie al ‘slim’ genoeg om dokters te vervangen?

In ons land is een tekort aan huisartsen en in de VS betaalt de doorsnee consument zich blauw voor een doktersbezoek. Nu ChatGPT onze teksten schrijft: zou artificiële intelligentie (AI) al een dokter kunnen vervangen? We vroegen het aan IMEC-specialist Peter Peumans: “We moeten kunnen garanderen dat het gebruik van AI geen risico voor de patiënt inhoudt.”