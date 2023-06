Huidkanker vastgesteld bij Michel Van den Brande: hoe herken je zelf een verdachte vlek en wanneer moet je ingrijpen?

Michel Van den Brande, stellingbouwer en bekend van ‘The Sky is The Limit’, heeft huidkanker. Het is nog niet duidelijk in welk stadium de ziekte zich bij hem bevindt. Wat is de overlevingskans als je huidkanker krijgt? En hoe kan je de kwaadaardige vlekken herkennen? “Alle soorten huidkanker zijn te genezen als je er vroeg genoeg bij bent”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. Hij legt (aan de hand van foto’s) uit hoe je zelf je huidvlekjes kunt controleren en wanneer je best naar de dokter gaat.