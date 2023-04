Hoelang kan je zonder jezelf te wassen? “Was je je te weinig of niet, dan krijg je harde bruine huidplekken die jeuken en irriteren”

“Vermijd je angstige dromen niet”: slaaponder­zoe­ker legt uit hoe je nachtmer­ries kunt stoppen

Totaal in paniek wakker schieten door een (terugkerende) nachtmerrie. Maar liefst 5 procent van de mensen heeft er één of meerdere keren per week last van. Bij sommigen is het zelfs zo erg dat ze er ook overdag hinder van ondervinden. Hoe komt dat? En kan je jouw nachtmerries doen stoppen? Slaaponderzoeker Jaap Lancee (Universiteit van Amsterdam) legt uit wat je kan doen tegen enge dromen die je achtervolgen.